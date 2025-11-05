EuroLeague CEO’su Paulius Motiejunas’tan NBA Europe tepkisi! “Hayal kırıklığı yaşıyoruz”

EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas, İspanyol gazetesi El País'e yaptığı açıklamada NBA ile yürütülen görüşmelerin bekledikleri yönde ilerlemediğini ifade etti.

"NBA ile hâlâ görüşüyoruz, yakında yeniden bir araya geleceğiz. Ancak bizim açımızdan süreç oldukça hayal kırıklığı yarattı," diyen Motiejunas, "Hangi öneriyi sunsak da NBA somut bir adım atmak istemiyor gibi. Görüşmeler sürüyor ama ilerleme yok. Onlar kendi planlarını izliyor. NBA, Avrupa'da kendi ligini kurmayı planlıyor, şehirlerle ve takımlarla görüşüyor. Bizce bu doğru bir yaklaşım değil," ifadelerini kullandı.

EuroLeague patronu, iki organizasyon arasındaki olası iş birliğinin hâlâ çok uzak olduğunu belirtip, "Herhangi bir anlaşmadan çok uzağız. Bu yüzden kendi büyümemize odaklanıyoruz. 26 yıldır bunu başarıyla yapıyoruz," dedi.

"NBA EUROPE ZARARDAN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEZ"

Motiejunas, NBA'in Avrupa'da yeni bir lig kurma planına da karşı çıktı: "Bu şekilde sunulduğu haliyle bu haber kötü. Yeni bir organizasyona gerek yok. Zaten dört farklı Avrupa kupası var, beşinci bir turnuva sadece zararlı olur. Doğru yaklaşırlarsa katkı sağlayabilirler ama şu anki gidişat Avrupa basketboluna zarar verir."

"Yıllar içinde oluşturduğumuz tarihi, büyük basketbol pazarlarını ve rekabetleri unutamayız. Şu anda zaten birçok ülkede taraftarların izlediği en büyük maçlar bizde oynanıyor. Yeni bir lig, taraftarların kafasını karıştırır," diye ekledi.

"NBA BASKETBOLU DEĞİL, İŞ MODELİNİ ÖN PLANDA TUTUYOR"

EuroLeague ile NBA arasındaki en temel farkın iş modeli olduğunu belirten Motiejunas, "NBA bazı kulüplerimizi çekmeye çalışıyor, diğerlerini dışarıda bırakıyor. Bu şekilde olmaz. Biz farklı bir modeldeyiz. NBA basketbolu işin merkezine koymak yerine, iş modelini basketbolun önüne koyuyor. Biz ise işi basketbolun etrafında inşa ediyoruz," ifadelerini kullandı.

REAL MADRID VE BARCELONA'NIN GELECEĞİ

Real Madrid ve Barcelona'nın olası "NBA Europe" projesine ilgisi hakkında da konuşan Motiejunas, "Bu onların kararı olacak. Ancak konuşulan 500 milyon avroluk giriş ücretini anlamak zor," dedi.

"EUROLEAGUE TARİHİNİN EN İYİ DÖNEMİNDE"

Motiejunas, EuroLeague'in şu anda "altın çağını" yaşadığını belirtti: "Son iki sezonda gelirlerimizi yüzde 45 artırdık. Yeni sponsorluklar aldık, televizyon izlenme oranı son beş yılda yüzde 30 yükseldi. Geçen sezon maçlarımıza üç milyondan fazla taraftar geldi — bu bir rekor."

"Sportif açıdan da 20 takıma genişlememiz büyük bir adım oldu. Herkes herkesi yenebiliyor; bu rekabetçiliği korumak istiyoruz," diye konuştu.

"EUROLEAGUE, NBA'DEN BAĞIMSIZ BÜYÜYECEK"

Motiejunas, EuroLeague'in önümüzdeki beş yılda Avrupa'nın en güçlü basketbol organizasyonu olmaya devam edeceğini vurguladı:

"NBA olsa da olmasa da biz Avrupa'nın en iyi organizasyonuyuz. En iyi taraftarlar, en iyi takımlar ve en iyi salonlar bizde. Basketbolu koruduğumuz sürece her şey yolunda gidecek."

Geçen sezon EuroLeague'in 1 milyar avro değer biçildiğini hatırlatan Motiejunas, "Hedefimiz bu değeri beş yıl içinde üçe katlamak. Bu sezon bile değerimiz yüzde 50'den fazla arttı," diyerek sözlerini tamamladı.