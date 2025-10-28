CANLI SKOR ANA SAYFA
Paris Basket-Anadolu Efes maçı CANLI

Paris Basket-Anadolu Efes maçı CANLI

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 7. hafta maçında Paris Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda oynadığı bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Paris Basket-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 00:10
Paris Basket-Anadolu Efes maçı CANLI

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 7. hafta maçında Paris Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda oynadığı bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Paris Basket-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI SKOR TAKİBİ:

1. Periyot sonucu: Paris Basket 21-17 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Paris Basket 39-46 Anadolu Efes

3. Periyot oynanıyor: Paris Basket 43-56 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

PARIS BASKET-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Basket-Anadolu Efes maçı TSİ 22.45'te başladı. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

