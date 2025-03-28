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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv | CANLI (THY EuroLeague)

Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 20:59
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Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv | CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan 32. haftasında devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague, Letonya'da Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor.

Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, Maccabi karşısında seriye devam etmek istiyor.

Lacivert beyazlılar 17 galibiyet ile ligde 8. sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı 28 Mart Cuma günü saat 20:30'da başladı. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 26-22 Maccabi Tel Aviv

2. Periyot (Oynanıyor): Anadolu Efes 31-28 Maccabi Tel Aviv

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