Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Baskonia, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor.
EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi karşısında kazanarak yeni galibiyet serisinin ilk adımı atmayı hedefliyor.
Baskonia ise EuroLeague'deki son 2 maçını kazanmayı başardı.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 32-34 Baskonia
2. Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 41-36 Baskonia
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FENERBAHÇE BEKO -BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı 1 Mart Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.