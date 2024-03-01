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Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı izle | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında Baskonia'yı konuk ediyor. Son 2 maçını kaybeden Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, parkeden galip ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 21:10
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Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Baskonia, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

EuroLeague'de oynadığı son 2 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi karşısında kazanarak yeni galibiyet serisinin ilk adımı atmayı hedefliyor.

Baskonia ise EuroLeague'deki son 2 maçını kazanmayı başardı.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 32-34 Baskonia

2. Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 41-36 Baskonia

Haberimiz güncellenmektedir.

FENERBAHÇE BEKO -BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı 1 Mart Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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