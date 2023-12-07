Haberler THY EuroLeague Alba Berlin 89-97 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Alba Berlin 89-97 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 13. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile kozlarını paylaştı. Anadolu Efes rakibini 97-89'luk skorla mağlup etti. İşte mücadelenin özeti...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 23:49 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 00:14
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Alba Berlin 89-97 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor.

Turnuvada 13. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden Anadolu Efes 97-89'luk skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 32 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin, galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla lacivet-beyazlılar THY Avrupa Ligi'nde 7'nci galibiyetini alırken, Ligde yaptığı maçların sadece 2'sini kazanan ALBA Berlin ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Alba Berlin 15-22 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Alba Berlin 40-37 Anadolu Efes

3. Periyot sonucu: Alba Berlin 65-64 Anadolu Efes

4. Periyot sonucu: Alba Berlin 89-97 Anadolu Efes

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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