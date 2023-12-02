Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

Takım İstatistikleri (Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko):

🏀Toplam sayı: 76.44 – 89.67

🏀2 sayı: %50.58 - %57.64

🏀3 sayı: %29.84 - %35.71

🏀Serbest atış: %60.1 - %85.31

🏀Ribaund: 36.67 – 33.56

🏀Asist: 16.33 – 22.67

🏀Top çalma: 6.89 – 9.22

🏀Top kaybı: 12.22 – 10.56

🏀Blok: 1.67 – 2.44

İstatistik Liderleri (Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko):

🏀Sayı: Jonah Mathews 14.11 - Johnathan Motley 18.13

🏀Ribaund: Angel Delgado 10.56 - Georgios Papagiannis 9.00

🏀Asist: Derek Needham 3.38 - Nick Calathes 6.60

🏀Top çalma: Derek Needham 1.25 - Şehmus Hazer 2.44

🏀Blok: Egehan Arna 0.50 - Georgios Papagiannis 2.00