Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos ile play-off turu 5. maçında sahasında karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertliler, rakibini mağlup ederek Final Four'a katılmak istiyor.

Bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

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1. PERİYOT SONUCU: Olympiakos 20-15 Fenerbahçe Beko



2. PERİYOT SONUCU: Olympiakos 44-33 Fenerbahçe Beko



SERİDE DURUM 2-2

2-2'lik eşitliğin olduğu ve maçı kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da yapılan ilk iki karşılaşmada takımlar, birer galibiyet elde etti.

Eşleşmedeki ilk maçta Olympiakos 79-68 galip gelirken, ikinci müsabakayı Fenerbahçe Beko, 82-78 kazandı. Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan iki maçında da takımlar birer galibiyet elde etti. Konuk Yunanistan temsilcisi, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 72-71 galip ayrılırken, serinin dördüncü maçında ev sahibi olma avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, rakibini 73-69 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe, serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.



OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 9 Mayıs Salı 21:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.