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İspanya kasayı doldurdu

EURO 2024’ün finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek kupaya uzanan İspanya, turnuvadaki tüm maçları kazanarak maksimum gelire ulaştı ve 28 milyon euro’yu kasasına koydu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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İspanya kasayı doldurdu

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya oldu... İngiltere'yi finalde 2-1'lik skorla deviren İspanyollar, bu turnuvadaki dördüncü zaferini elde etti ve kupayı en çok kazanan takım olmayı başardı. Grup aşamasından finale kadar oynadığı (Arnavutluk 1-0, İtalya 1-0, Hırvatistan 3-0, Gürcistan 4-1, Almanya 2-1, Fransa 2-1, İngiltere 2-1) tüm maçları kazanan Boğalar, organizasyonda elde edilebilecek maksimum geliri topladı. Katılım ücreti olarak 9.25 milyon euro kazanan İspanya, gruptaki 3 galibiyetiyle de 3 milyon euronun sahibi oldu. Boğalar son 16 turundan 1.5, çeyrek finalden ise 2.5 milyon euro kazandı. İspanyollar yarı finalden ise 4 milyon euro elde ederken, 8 milyon euroluk şampiyonluk primini de kazandı. UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen maddeye göre EURO 2024'te grup aşamasındaki 3 maçını da kazanarak şampiyon olan takım maksimum 28 milyon 250 bin euro kazanabiliyor. İspanya böylece turnuvadan elde edilebilecek maksimum geliri kasasına koyarak, 28.25 milyon euronun sahibi oldu. EURO 2024'ü 2. bitiren İngiltere ise 24 milyon euro para ödülüne hak kazandı.

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