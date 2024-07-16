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Bir devrin sonu Müller bıraktı

EURO 2024'te Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli formaya veda etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Bir devrin sonu Müller bıraktı

EURO 2024'te Almanya Milli Takımı formasını son kez giyen 34 yaşındaki Thomas Müller, milli formaya veda etti. Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını, "131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim..." ifadeleriyle duyurdu. Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Toni Kroos da futbolu turnuvayla birlikte bırakmıştı.

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