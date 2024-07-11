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Bir dehanın eserini izledik

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, turnuvadaki ilk golünü atan ve Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü olan Yamal'a övgü yağdırdı. Fuente, "Bir dehanın eserini izledik. Onun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Kendisine aynı alçakgönüllülükle ve ayakları yere basarak çalışmaya devam etmesini tavsiye ediyorum. Her gün daha iyi olabilir, büyümeye devam edebilir. Bunu yapacağına inanıyorum. Beni en çok mutlu eden şey ise onun İspanyol olması ve onu yıllarca keyifle izleyebilecek olmamız" dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Bir dehanın eserini izledik
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, turnuvadaki ilk golünü atan ve Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü olan Yamal'a övgü yağdırdı. Fuente, "Bir dehanın eserini izledik. Onun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Kendisine aynı alçakgönüllülükle ve ayakları yere basarak çalışmaya devam etmesini tavsiye ediyorum. Her gün daha iyi olabilir, büyümeye devam edebilir. Bunu yapacağına inanıyorum. Beni en çok mutlu eden şey ise onun İspanyol olması ve onu yıllarca keyifle izleyebilecek olmamız" dedi.
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