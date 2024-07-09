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Final günü

İspanya ile Fransa bugün yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Maçı kazanacak olan taraf; finale adını yazdıracak. Maç Münih Arena’da saat 22.00’de başlayacak

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Final günü

EURO 2024'te ilk finalist bugün belli oluyor. Ev sahibi Almanya'yı uzatmalarda turnuvanın dışına iten İspanya ile Portekiz'i penaltılarla geçen Fransa, ilk finalist olmak için bugün sahaya çıkacak. Münih Arena'daki bu dev randevu, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdük; Sloven hakem Slavko Vincic'te olacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak. İspanya yarı finale tüm maçlarını kazanarak geldi. Fransa ise zor da olsa şansının da yardımıyla son 4'e kaldı.

İSPANYA REKABETTE ÜSTÜN

İspanyollar, şu ana kadar hücumda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Toplam 102 şutla en fazla gol arayan takım olan İspanya, bunların 11'inde fileleri buldu. Turnuvanın en golcü takımı ayrıca... Fransa ise savunmasıyla ön planda... Sadece 1 gol yiyen Fransız, 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı. Fransızların yediği tek gol ise; Polonya maçında penaltıdan... İki takım şu ana kadar 36 kez karşı karşıya geldi. İspanya 16'ya 13 galibiyetlerde üstün. 7 maç da berabere bitti. İspanya 64, Fransa 39 gol attı.

İSPANYA'DA 2 CEZALI

İspanya'nın Almanya ile oynadığı çeyrek final maçında gördükleri kartla Dani Carvajal ile Robin Le Normand, cezalı oldukları için yarı finalde yoklar. Ayrıca sakatlıkları bulunan Pedri, Nacho ve Perez'in de durumlar maç saatinde belli olacak.

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