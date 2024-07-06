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Wesley Sneijder Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın ve Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncusu Wesley Sneijder EURO 2024 çeyrek final maçında oynanacak Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 17:53
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Wesley Sneijder Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Wesley Sneijder Hollanda - Türkiye maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE SNEIJDER'İN SÖZLERİ;

Wesley Sneijder, ''Muhteşem Hollanda taraftarlarının önünde işte Berlin'deyim. Bu gece Türkiye'ye karşı zorlu bir maç var. Ve tabii ki Hollanda milli takımını destekliyorum. Kalbim onlarla atıyor. En çok forma giyen oyuncu olarak Hollanda milli takımını destekliyorum.'' dedi.

Türkiye'ye başarılar dileyen efsane futbolcu, ''Türk halkına karşı büyük bir sempatim var. Uzun yıllar boyunca orada yaşadım. Harika zaman geçirdim. Güzel insanlar, bu gece Türkiye'ye başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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