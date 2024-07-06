Hollanda 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) 'Bizim Çocuklar' hakemi geçemedi EURO 2024'e veda etti!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

SAMET AKAYDIN İLK GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımı'nı, Hollanda karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü savunma oyuncusu Samet Akaydın attı.

Samet, mücadelenin 35. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Samet, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

HOLLANDA, İNGİLTERE İLE EŞLEŞTİ

A Milli Futbol Takımı'nı eleyen Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu.

Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak.

TÜRKİYE 2. YARI FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

MİLLİ FUTBOLCULAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

HAKAN VE SAMET BİR MAÇ SONRA DÖNDÜ

Ay-Yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bir maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Çekya maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen iki isim, Avusturya mücadelesinde forma giyememişti. Öte yandan Çekya maçından sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece bir antrenmanda yer alabilen Samet Akaydın, tek antrenmanla mücadelede 11'de görev yaptı.

MERİH DEMİRAL'A DESTEK

Öte yandan karşılaşma öncesinde maç için stadyuma gelen Türk taraftarlar, 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek oldu. Hemen hemen her taraftar, bozkurt selamı verirken, UEFA'nın çifte standart gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca Hollandalı bazı taraftarlar da milli futbolcuya verilen cezaya anlam veremediklerini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçında milli takımı yalnız bırakmadı. Merih Demiral'ın ceza olması sonrasında takıma destek olmak için programlarını iptal eden Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda mücadeleyi takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Salih Özcan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.

35'inci dakikada Türkiye öne geçti. Hakan'ın kullandığı kornerde Hollanda savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Arda Güler'in önünde kaldı. Arda'nın sağ ayağıyla ortasında arka direkteki Samet Akaydin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Arda Güler'in sol ayağıyla sağ köşeye şutunda top direkten dışarı çıktı.

65'inci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinde topu önünde bulan Kenan Yıldız sert vurdu. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Verbruggen'den sekti. Seken topa Kaan Ayhan dokunmak istedi ancak Weghorst topu kornere gönderdi.

70'inci dakikada Depay, ceza sahası dışı sağ çaprazından arka direğe ortaladı. Arka direkteki Weghorst'un vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

70'inci dakikada Hollanda golü buldu. Depay, korneri Schouten ile paslaşarak kullandı. Schouten'in pasıyla tekrar buluşan Depay, ortasını altıpasa yaptı. O bölgedeki de Vrij'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76'ncı dakikada Hollanda öne geçti. Simmons'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dumfries topu arka direğe çevirdi. Arka direkteki Gakpo'nun dokunuşunda top ağlara gitti: 2-1.

85'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top de Vrij'e çarparak kornere gitti.

90+2'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topa Semih Kılıçsoy dokundu. Bu pozisyonda kaleci Verbruggen topu kurtardı.

Mücadele Hollanda'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Futbol Takımı bu sonucun ardından turnuvaya veda etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️GOOOLLL!! SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!! pic.twitter.com/ysTjDL5sqL — TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024

Hollanda, De Vrij ile beraberliği sağladı. pic.twitter.com/w7B8ZS7Js9 — TRT Spor (@trtspor) July 6, 2024