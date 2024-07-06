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Hollanda-Türkiye maçında skandal karar! Kırmızı kartı es geçti

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde oynanan Hollanda-Türkiye maçını yöneten Fransız hakem Clement Turpin, Xavi Simons'un Mert Müldür'e yaptığı kırmızı kartlık faulü sarı kartla cezalandırdı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 23:10
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Hollanda-Türkiye maçında skandal karar! Kırmızı kartı es geçti

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın 30. dakikasında Xavi Simons, Mert Müldür'ün bileğine sert bir şekilde basarak faul yaptı. Maçın hakemi Clement Turpin, kırmızı kart beklenen pozisyonda Hollandalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. VAR da Simons'un yaptığı sert faulde devreye girmedi.

Sosyal medyada çok sayıda taraftar da Xavi Simons'un kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak Fransız hakem Clement Turpin'e tepki gösterdi.

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