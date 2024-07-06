Hollanda-Türkiye maçında skandal karar! Kırmızı kartı es geçti

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın 30. dakikasında Xavi Simons, Mert Müldür'ün bileğine sert bir şekilde basarak faul yaptı. Maçın hakemi Clement Turpin, kırmızı kart beklenen pozisyonda Hollandalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. VAR da Simons'un yaptığı sert faulde devreye girmedi.

Sosyal medyada çok sayıda taraftar da Xavi Simons'un kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak Fransız hakem Clement Turpin'e tepki gösterdi.

İŞTE O POZİSYON: