Haberler Haberler A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Tüm ülkeyi arkamızda hissettik

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Tüm ülkeyi arkamızda hissettik

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımı'mız, turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 00:40 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 01:43
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A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Tüm ülkeyi arkamızda hissettik

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiğimiz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..."

"MAÇIN GENELİNDE ÇOK İYİYDİK"

"Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var."

"Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak."

"FİNALİN TOHUMLARI ATILDI"

Gelecek için umutlu olduğunu söyleyen Montella, "Kesinlikle bir finalin tohumları atıldı diyebiliriz. Burada çok önemli deneyimler kazandık. Türkiye'de bu takıma karşı çok büyük bir sempati var. Diğer ülkelerden de aynı şekilde. Bana göre gelecek bizim yanımızda olacak." dedi.

"HAKEM KARARLARI"

Hakem kararları hakkındaki soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Bu konuda çok şanslı değildik. Başka bir şey eklemek istemiyorum bu konu hakkında. Takımımız her yerde büyük destek gördü. Bu akşamki mağlubiyetten sonra insanlar her zaman gösterdikleri sevgiyi tekrar gösterdi. İnsanlar eğlenmeye devam etti. Gösterdiğimiz tutku herkesi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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