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A Milli Futbol Takımı'mızdan Mike Tyson'a teşekkür!

Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olan Mike Tyson, Türkiye A Milli Futbol Takımı’na büyük bir jest yaptı. Şöhreti dünya çapında anılan boksör, Avusturya ile oynanacak maçta Türkiye’den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve milli bayrağımızı taşıyan boks eldivenlerine de imzasını attı ve Bizim Çocuklar'a hediye etti. Yıldız oyuncularımızdan bu hediyeye teşekkür yanıtı geldi. İşte haberin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 13:25
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A Milli Futbol Takımı'mızdan Mike Tyson'a teşekkür!

Türkiye dostu ve destekçisi olan Tyson, imzaladığı Türk bayraklı özel boks eldivenlerini A Milli Takım'a gönderdi. Uzun bir süredir Tyson ile birlikte projeler yürüten iş insanı Vahap Oğuz Arslan, bu özel eldiveni milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na takdim etti. Efsanevi boksörün imzaladığı eldiveni teslim alan Kaptan Çalhanoğlu; ünlü futbolcularımız Arda Güler, Kenan Yıldız ile Uğurcan Çakır birlikte Tyson'a teşekkürlerini iletti. Ay-yıldızlı ekip, eldivene karşılık olarak Tyson'a imzalı bir forma hediye ederek galibiyet sözü verdiler.

Kaptan Çalhanoğlu, Tyson'a gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi:

"Merhaba Mike, Vahap videonu bize izletti; iftihar ettik. Bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı Vahap arkadaşımız aracılığıyla biz de sana gönderiyoruz. Yarınki maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi hem ülkemiz için, ayrıca da senin için kazanacağız."

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