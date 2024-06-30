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İngiltere 2-1 Slovakya MAÇ SONUCU - ÖZET | İngiltere Slovakya EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İngiltere ile Slovakya, son 16 turu müsabakasında kozlarını paylaştı. AufSchalke Arena'da oynanan maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanan İngiltere, çeyrek finale adını yazdırdı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 22:34
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İngiltere 2-1 Slovakya MAÇ SONUCU - ÖZET | İngiltere Slovakya EURO 2024 maç özeti izle

İngiltere ile Slovakya, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geldi. AufSchalke Arena'da oynanan kritik müsabakada Türk hakem Halil Umut Meler çaldı.

Zorlu karşılaşmanın normal süresini 1-1 tamamlayan İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 90+5'te Jude Bellingham (normal süre) ve 91'de (uzatma dakikaları) Harry Kane kaydetti. Slovakya'nın tek sayısı ise 25. dakikada Ivan Schranz'dan geldi.

Bu sonuçla İngiltere çeyrek finalde İsviçre ile eşleşti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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