İngiltere 2-1 Slovakya MAÇ SONUCU - ÖZET | İngiltere Slovakya EURO 2024 maç özeti izle

İngiltere ile Slovakya, EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geldi. AufSchalke Arena'da oynanan kritik müsabakada Türk hakem Halil Umut Meler çaldı.
Zorlu karşılaşmanın normal süresini 1-1 tamamlayan İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 90+5'te Jude Bellingham (normal süre) ve 91'de (uzatma dakikaları) Harry Kane kaydetti. Slovakya'nın tek sayısı ise 25. dakikada Ivan Schranz'dan geldi.
Bu sonuçla İngiltere çeyrek finalde İsviçre ile eşleşti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
#ÖZET | İngiltere, uzatmalarda bulduğu gollerle çeyrek finalde ✅ Bellingham & Harry Kane iş birliği İngiltere'ye turu getirdi... İşte maçın özet görüntüleri 👇 pic.twitter.com/MGKxA2zcjk— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024