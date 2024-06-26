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Ukrayna 0-0 Belçika MAÇ SONUCU - ÖZET (Ukrayna Belçika EURO 2024 maç özeti izle)

Ukrayna ile Belçika, EURO 2024 E Grubu üçüncü ve son maçında karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve Belçika grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 20:52 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:05
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Ukrayna 0-0 Belçika MAÇ SONUCU - ÖZET (Ukrayna Belçika EURO 2024 maç özeti izle)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ilk yarısında iki takım da geçiş oyunu sonrasında geliştirdikleri ataklarla gol aradı. Takımlar, yakaladıkları net pozisyonlarda skoru değiştiremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda tur atlamak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Ukrayna, tüm riskleri aldı. Pozisyonlara giren Doğu Avrupa ekibi, bu sırada savunmasında da açıklar verdi. Takımlar ikinci yarıda da gol sevinci yaşayamayınca maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki ekip de 4 puana ulaştı. Averaj hesabından ikinci olan Belçika adını son 16 turuna yazdırırken, Ukrayna sonuncu olarak elendi.

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