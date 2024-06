Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz: Gereksiz yere polemik oluşturduk!

A Milli Futbol Takımı'nın kampını takip eden eski milli futbolcu ve Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın mensuplarıyla çevrimiçi olarak sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Eleştirilerin daha dikkat edilerek yapılması gerektiğini söyleyen Burak Yılmaz, "Kazanıp gruptan çıkınca bunu hep beraber başaracağız. Magazinsel eleştiriyi, çocuklarımızın kişiliğine varan, değersizleştirmeye varan eleştirileri kabul etmiyorum. Bu çocuklar profesyonel, bunu kaldırabilir diye bir şey yok. Bunlar daha kırılgan kardeşlerimiz. Eleştirilerimizi dikkat ederek yaparsak daha iyi olur. Bu çocuklar 2008'den beri başarılmayan bir şeyi başardılar. Önceden gruptan çıkmayı garantilediler ve turnuvaya galibiyetle başladılar. Ben gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"BİR GÖRÜNTÜDEN GEREKSİZ YERE POLEMİK OLUŞTURDUK"

Arda Güler ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella arasında antrenmanda geçen diyalog sosyal medyada gündem olurken; görüntülerden gereksiz yere polemik oluşturulduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "O videoda hiçbir şey yok. Arda zaten sonra ayrılıyor, yalnız çalışmaya devam ediyor. Biz bir görüntüden gereksiz yere polemik oluşturduk. Sosyal medyaya bakıyorum; 'Arda'ya bir şey yapamazsınız' gibi sözler görüyorum. Arda'ya zaten kimse bir şey yapamaz ama kimseye de haksızlık yapmamak lazım. Arda Güler yeteneğindeki bir oyuncuyla hocanın kötü olma olasılığı yok. Hepimizden çok Montella başarılı olmak istiyor. Arda konusunu bu kadar abartırsak önce ona zarar vereceğiz. Ondan sonra da oyuncularımıza zarar vereceğiz. Montella'nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Yedekteki oyuncularla alakalı da çok fazla yorum yapıyoruz. Teknik, taktik olayı tamamen hocaya ait. 24 saati onlarla geçiyor. Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve diğer arkadaşlarımız oynama sırası geldiğinde mutlaka oynayacaklardır. Bu işi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor diye ayırırsak Türk bayrağına zarar veriyoruz. Kardeşlerime çok güveniyorum. Hedef 'Final' diye başlıklar da olmuştu. Ben buna katılmıyorum. Adım adım gideceğiz. Önce gruptan çıkalım" ifadelerini kullandı.

"HAKAN'IN POZİSYONEL BİR DEĞİŞİMİ VAR"

Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonel olarak bir değişim yaşadığını aktaran Burak Yılmaz, "Hakan Çalhanoğlu seneler önce kendisini tartışmaya kapadı. Seneler önce bizim ülkemizi seçerek kendisini tartışmaya kapadı. Şu an takımın kaptanı. Ne kadar duygusal ve kırılgan olduğunu dünkü basın toplantısında gördük. Bizim kaptanımız, liderimiz. O bu haldeyse diğer kardeşlerimizin durumunu düşünerek yorum yapmalıyız. Hakan Çalhanoğlu'na güveniyorum. Çekya maçında da ondan gol bekliyorum. Hakan'ın pozisyonel bir değişimi var. Bunu anlamıyoruz. 6 numaradan 2-3 kişiyi geçip gol atsın diye beklenmez" şeklinde konuştu.

Genç teknik adam, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Her söyleneni dikkate alırsak futbolu 18-19 yaşında bırakmamız lazımdı. Oyunculara vurmak sadece kaos oluşturur. Bizim her Avrupa şampiyonasında da bu kaos olmuştu. Futbolu bırakan kişiler olarak kardeşlerimize destek olursak eleştirilerimizi sadece saha içinde tutarsak, bel atından vurmazsak zaten bir bütün olunabiliyor. Ben her zaman arkadaşlarımın, kardeşlerimin yanındayım, sonuçlar ne olursa olsun. Ben dışarıda mahalle ağzıyla eleştirmeyi kabul etmiyorum. Kardeşlerime tavsiyem de onları dikkate almasınlar."

"SAHA İÇİNE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Tamamen saha içine odaklanmalarının gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Gürcistan maçında öve öve bitiremediğimiz oyuncuları Portekiz maçından sonra yerin dibine soktuk. Hep birlikte olmamız lazım. Hepimiz aynı hedefe gidiyor muyuz buna karar vermemiz lazım. Tamamen saha içinde odaklanmamız lazım" diyerek sözlerini noktaladı.