Haberler Haberler Erzurum'daki düğüne milli maç arası

Erzurum'daki düğüne milli maç arası

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Portekiz ile karşı karşıya geldiği müsabaka tüm yurtta büyük bir ilgiyle takip edildi. Erzurum'da evlenen Nurhan (27) İle Uğur Uysal (27) çifti, milli maç heyecanını da birlikte yaşadı. Milli maçı izlemek için düğüne ara veren çift ve davetliler, karşılaşma sonrası eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 10:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erzurum'daki düğüne milli maç arası

Erzurum'un Oltu ilçesinde dünya evine giren Nurhan (27) İle Uğur Uysal (27) çifti, milli maç heyecanını da birlikte yaşadı.

Dün saat 19.00'da başlayan maçla birlikte düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan dev ekranda, A Milli Takım'ın Portekiz'le oynadığı maça odaklandı.

İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen milliler, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.

Hakemin maçın bitiş düdüğünün ardından ise gelin-damat ve davetliler, düğüne kaldığı yerden devam etti.

"Yensek de yenilsek de kalbimiz milli takım için atıyor" diyen çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı
DİĞER
‘Turnike' yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Güner Ümit uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde!
Banka 'tanıklık' etti Seçil Erzan'dan karşı hamle geldi! "İhbarımı, kıdemimi ödeyin" davası... | Duruşmada salya sümük savunma
Flaş Montella yorumu! "Yaptığı tercihler..."
ManU'nun 2 yıldızı Fener'e! İşte önerilen rakam
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda?
Flaş Montella yorumu! "Yaptığı tercihler..."
İstanbul baraj doluluk oranı
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 23 HAZİRAN 2024 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor! Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor! 11:17
Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... 11:11
Trabzonspor'da ayrılık! Kendisi açıkladı Trabzonspor'da ayrılık! Kendisi açıkladı 11:06
Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? 10:50
Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı 10:21
F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu 10:21
Daha Eski
İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? 09:38
İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? 09:16
23 Haziran bugün kimin maçı var? 23 Haziran bugün kimin maçı var? 07:29
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 01:26
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 01:26
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 01:26