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Ukrayna geri döndü

Schranz'ın golüyle geri düşen Ukrayna, 1 gol ve asistle oynayan Shaparenko ve Trabzonspor’un listesindeki Yaremchuk ile geri döndü. İki takım da umudunu son maça taşıdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Ukrayna geri döndü

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Ukrayna, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. 17. dakikada Slovakya öne geçti. Soldan çizgiye inen Haraslin'in ortasında altıpasın sağında Schranz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 54. dakikada Ukrayna beraberliği yakaladı. Soldan Zinchenko'nun yerden sert ortasında penaltı noktasında topla buluşan Shaparenko'nun gelişine şutunda, top filelere gitti: 1-1. 80. dakikada Ukrayna öne geçti. Shaparenko'nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Yaremchuk, topu kontrol ettikten sonra kaleciyle altıpasın sağında karşı karşıya kaldı. 28 yaşındaki oyuncunun, kalecinin yanından hafif dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2. 1 gol ve 1 asist yapan Shaparenko, zaferi getiren isim oldu. İlk maçlarda Slovakya, Belçika'yı yenmiş, Ukrayna ise Romanya'ya kaybetmişti. İki takım da Son 16 umudunu son maça taşıdı.

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