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Polonya Hollanda maçı CANLI İZLE | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Polonya - Hollanda maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 16:34
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Polonya Hollanda maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. D Grubu müsabakasında Polonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Volksparkstadion'da oynanan mücadele TSİ 16.00'da başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetiyor. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto.

POLONYA - HOLLANDA İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior, Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Szymanski, Buksa

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

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MAÇIN GOLLERİ

"PORTAKALLAR" SON MAÇLARDA ÜSTÜN

Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi.

Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.

20. RANDEVU

Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti.

İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.

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