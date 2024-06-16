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EURO 2024'te Polonya - Hollanda maçı öncesi baltalı saldırı!

EURO 2024'ün düzenlendiği Almanya'da, Polonya-Hollanda maçı öncesi şok bir olay yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 17:11 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 17:13
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EURO 2024'te Polonya - Hollanda maçı öncesi baltalı saldırı!

EURO 2024'ün oynandığı Almanya'da, Polonya-Hollanda maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Alman basınında yer alan habere göre; bir şahıs, maça giden taraftarlara baltayla saldırmaya çalıştı.

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Maçlar öncesi güvenliği sağlamak adına çevrede bulunan polisler, şahsı etkisiz hale getirmek adına harekete geçti.

Elindeki kesici bir aletle insanlara saldırmaya çalışan şahıs, polisin müdahalesiyle durduruldu.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tüm uyarılara rağmen polise de saldırmaya çalışan kişi, önce biber gazı ile daha sonra ise silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayın iki takımın karşı karşıya geldiği stadın 5 kilometre uzağında gerçekleştiği ve bu olay dışında herhangi bir problemin bulunmadığı ifade edildi.

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