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UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Son dakika spor haberi: EURO 2024'te geri sayıma geçildi. Dev turnuva öncesi UEFA, şampiyonada görev yapacak olan spikerlere oyuncuların isimlerini doğru telaffuz edecekleri bir kılavuz yayınladı. Listede Türk oyuncuların da telaffuzları yer aldı. İşte A Milli Takım futbolcularının isimlerinin okunuşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:12
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UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya - İskoçya maçıyla resmen başlıyor.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Turnuvaya Almanya, ev sahipliği yapacak. 31 gün sürecek turnuvada 51 maç yapılacak. Şampiyonada 4'erli 6 grupta toplam 24 takım yer alacak.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. Turnuva 14 Temmuz'da Berlin'de yapılacak finalle sona erecek.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

HALİL UMUT MELER İLK KEZ BU TURNUVADA DÜDÜK ÇALACAK

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın dışında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de yer alacak.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alan olan Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) da Alper Ulusoy olacak.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

UEFA, TÜRK OYUNCULARIN İSİMLERİNE TELAFFUZ KILAVUZU YAYIMLADI

CNN Türk'te yer alan habere göre, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), EURO 2024 öncesi turnuvada görev alacak medya kuruluşlarına, tüm ülkelerin futbolcularına ait telaffuz kılavuzu yayımladı.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Kurumun resmi web sitesinde çarşamba günü yayınlanan "UEFA EURO 2024'te forma giyecek futbolcuların adlarının doğru telaffuz edilmesi" başlıklı yazıda, Türkçe isimlerin ana dili İngilizce olan kişiler için telaffuzunun oldukça zor olduğu belirtildi.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Metinde, "Aşağıdaki isimlerin telaffuzunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık ancak, bunu yazılı olarak yüzde yüz başarmak zor" ifadelerine yer verildi.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Ayrıca, bazı Türk milli futbolcuların formalarında soyadlarının yerine isimlerinin yazıldığına da dikkat çekildi.

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

İŞTE TÜRK FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİN İNGİLİZCE TELAFFUZU:

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Abdülkerim Bardakcı - Bar-dack-cher
Barış Alper Yılmaz - Yeelmass
Bertuğ Yıldırım - Bare-too Yildrim
Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo
Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo
İrfan Can Kahveci - Kah-vedger

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu
Mert Günok - Goo-nok
Mert Müldür - Mooldoor
Okay Yokuşlu - Yokushler
Orkun Kökçü - Kerkchu

UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!

Salih Özcan - Erz-jan
Semih Kılıçsoy - Kilitsoy
Uğurcan Çakır - Oorjan Chak-r
Yusuf Yazıcı - Yazidger
Zeki Çelik – Chellik

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