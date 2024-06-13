UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!
Son dakika spor haberi: EURO 2024'te geri sayıma geçildi. Dev turnuva öncesi UEFA, şampiyonada görev yapacak olan spikerlere oyuncuların isimlerini doğru telaffuz edecekleri bir kılavuz yayınladı. Listede Türk oyuncuların da telaffuzları yer aldı. İşte A Milli Takım futbolcularının isimlerinin okunuşları...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya - İskoçya maçıyla resmen başlıyor.
Turnuvaya Almanya, ev sahipliği yapacak. 31 gün sürecek turnuvada 51 maç yapılacak. Şampiyonada 4'erli 6 grupta toplam 24 takım yer alacak.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek. Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.
Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. Turnuva 14 Temmuz'da Berlin'de yapılacak finalle sona erecek.
HALİL UMUT MELER İLK KEZ BU TURNUVADA DÜDÜK ÇALACAK
EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın dışında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de yer alacak.
Kariyerinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alan olan Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) da Alper Ulusoy olacak.
UEFA, TÜRK OYUNCULARIN İSİMLERİNE TELAFFUZ KILAVUZU YAYIMLADI
CNN Türk'te yer alan habere göre, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), EURO 2024 öncesi turnuvada görev alacak medya kuruluşlarına, tüm ülkelerin futbolcularına ait telaffuz kılavuzu yayımladı.
Kurumun resmi web sitesinde çarşamba günü yayınlanan "UEFA EURO 2024'te forma giyecek futbolcuların adlarının doğru telaffuz edilmesi" başlıklı yazıda, Türkçe isimlerin ana dili İngilizce olan kişiler için telaffuzunun oldukça zor olduğu belirtildi.
Metinde, "Aşağıdaki isimlerin telaffuzunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık ancak, bunu yazılı olarak yüzde yüz başarmak zor" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, bazı Türk milli futbolcuların formalarında soyadlarının yerine isimlerinin yazıldığına da dikkat çekildi.
İŞTE TÜRK FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİN İNGİLİZCE TELAFFUZU:
Abdülkerim Bardakcı - Bar-dack-cher Barış Alper Yılmaz - Yeelmass Bertuğ Yıldırım - Bare-too Yildrim Ferdi Kadıoğlu - Kadogloo Hakan Çalhanoğlu - Chalhanogloo İrfan Can Kahveci - Kah-vedger
Kerem Aktürkoğlu - Act-er-collu Mert Günok - Goo-nok Mert Müldür - Mooldoor Okay Yokuşlu - Yokushler Orkun Kökçü - Kerkchu