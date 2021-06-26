Galler - Danimarka: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) heyecan 2 günlük aranın ardından devam ediyor.
Son 16 turunun ilk maçında Galler ile Danimarka kozlarını paylaştı.
Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşma Danimarka'nın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren goller, 27. ve 48. dakikada Kasper Dolberg, 88. dakikada Joakim Maehle ve 90+4. dakikada Martin Braithwaite'ten geldi.
Bu skorla Danimarka çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
Vikinglerin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda - Çekya maçının galibi olacak.
GALLER 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 90. dakikasında Harry Wilson rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.