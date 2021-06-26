Haberler Euro 2020 Galler - Danimarka: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galler - Danimarka: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Son 16 turunun ilk maçında Galler ile Danimarka karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşma Danimarka'nın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Danimarka çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Vikinglerin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda - Çekya maçının galibi olacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:54 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:57
Galler - Danimarka: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) heyecan 2 günlük aranın ardından devam ediyor.

Son 16 turunun ilk maçında Galler ile Danimarka kozlarını paylaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşma Danimarka'nın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren goller, 27. ve 48. dakikada Kasper Dolberg, 88. dakikada Joakim Maehle ve 90+4. dakikada Martin Braithwaite'ten geldi.

Bu skorla Danimarka çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Vikinglerin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda - Çekya maçının galibi olacak.

GALLER 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Harry Wilson rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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