Ukrayna güldü

EURO 2020'de günün açılış maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşılaştı. Romanya'nın Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan maça Andriy Shevchenko'nun öğrencileri etkili başladı. 29'da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Karavayev topa dokunarak arka direğe gönderdi. Bu topa dokunan Yarmolenko, fileleri havalandırdı: 1-0 34'te Yaremchuk sağdan ceza sahasına sokuldu. Topu direk dibinden ağlara yolladı: 2-0.

İKİ TAKIM DA PENALTI KAÇIRDI

39'da Pandev, kalecinin üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ama ofsayta takıldı. 55'te Pandev, Karavayev'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 57'de Alioski penaltı atışını kullandı, Bushchan kurtardı, Alioski tamamladı: 2-1. 83'te Avramovski'nin topa elle müdahale edildiği belirlendi ve Ukrayna penaltı kazandı. Malinovsky'nin penaltı atışında kaleci Dimitrievski gole izin vermedi. Ukrayna kazandı.