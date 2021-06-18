Haberler Euro 2020 Ukrayna güldü

güldü

’da oynanan maça Shevchenko’nun ekibi hızlı başladı. 29’da 2 1 Yarmolenko, 34’te Yaremchuk 2-0 yaptı. farkı indirdi ama yetmedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Ukrayna güldü

'de günün açılış maçında ile karşılaştı. 'nın 'nda oynanan maça 'nun öğrencileri etkili başladı. 29'da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa dokunarak arka direğe gönderdi. Bu topa dokunan Yarmolenko, fileleri havalandırdı: 1-0 34'te Yaremchuk sağdan ceza sahasına sokuldu. Topu direk dibinden ağlara yolladı: 2-0.

İKİ TAKIM DA PENALTI KAÇIRDI
39'da , kalecinin üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ama ofsayta takıldı. 55'te Pandev, Karavayev'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 57'de penaltı atışını kullandı, kurtardı, Alioski tamamladı: 2-1. 83'te Avramovski'nin topa elle müdahale edildiği belirlendi ve Ukrayna penaltı kazandı. Malinovsky'nin penaltı atışında kaleci gole izin vermedi. Ukrayna kazandı.

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