Belçika’dan müthiş dönüş

B Grubu'nda Belçika, 1-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Danimarka, henüz 2. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitti. Belçika, 55. dakikada Thorgan Hazard ile skoru eşitledi. 71'de ilk golün asistini yapan De Bruyne Belçika'yı 2-1 öne geçirdi.
B Grubu'ndaBelçika, 1-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Danimarka, henüz 2. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitti. Belçika, 55. dakikada Thorgan Hazard ile skoru eşitledi. 71'de ilk golün asistini yapan De Bruyne Belçika'yı 2-1 öne geçirdi. Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Belçika grup liderliğini de sürdürdü. Puansız Danimarka son sırada kaldı.