Haberler Euro 2020 Belçika’dan müthiş dönüş

’dan müthiş dönüş

B Grubu'nda , 1-0 geriye düştüğü maçta 'yı 2-1 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Danimarka, henüz 2. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitti. Belçika, 55. dakikada ile skoru eşitledi. 71'de ilk golün asistini yapan De Bruyne Belçika'yı 2-1 öne geçirdi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Belçika’dan müthiş dönüş
B Grubu'nda , 1-0 geriye düştüğü maçta 'yı 2-1 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Danimarka, henüz 2. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitti. Belçika, 55. dakikada ile skoru eşitledi. 71'de ilk golün asistini yapan De Bruyne Belçika'yı 2-1 öne geçirdi. Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Belçika grup liderliğini de sürdürdü. Puansız Danimarka son sırada kaldı.
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