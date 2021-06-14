Haberler Euro 2020 İspanya - İsveç: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... maçında ile karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen İspanya, gol bulamadı. İsveç ise zorlu mücadelede rakibi karşısında bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve İspanya - İsveç maçı 0-0 berabere bitti. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 00:04
İspanya - İsveç: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'de heyecan devam ediyor... E grubu ilk hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Grubu favorisi konumunda bulunan İspanya, ilk maçını kazanarak turnuvaya flaş bir giriş yapmak için sahaya çıktı. Öte yandan İsveç ise zorlu rakibi karşısında puan hedefliyordu. Heyecan dolu mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla E grubunda Slovakya, 3 puan ile lider konumunda bulunurken, İspanya ve İsveç 1'er puanla 2. ve 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında ise 0 puanla Polonya bulunuyor.

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