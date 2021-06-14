Son dakika EURO 2020 haberi: İskoçya Çekya 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.

Çekya, 42. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi.

Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti.

Kalan sürede duran top organizasyonları ve ceza sahasına gönderilen yüksek toplarla gol arayan İskoçya, başarılı olamadı ve mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Grubun diğer maçında İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçlarla ilk karşılaşmalar sonunda Çekya averajla liderlik koltuğuna oturdu. Aynı puanlı İngiltere 2. sırada yer aldı. Hırvatistan'nın 3. sırada bulunduğu grupta İskoçya son sırada yer alıyor.



