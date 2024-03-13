Sony PlayStation Plus (PS Plus) Mart ayı oyunları belli oldu!

Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. PlayStation Plus'ın Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu.

Oyunlar resmi olarak 19 Mart'ta erişime açılacak ve 4 Nisan'a kadar kütüphanelere eklenebilecek.

İşte PlayStation Plus Mart oyunları:

* NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS4, PS5)

* Marvel's Midnight Suns (PS4, PS5)

* Resident Evil 3 (PS4, PS5)

* LEGO DC Supervillains (PS4)

* Mystic Pillars: Remastered (PS5)

* Blood Bowl 3 (PS4, PS5)

* Super Neptunia RPG (PS4)

* Dragon Ball Z: Kakarot (PS5)