Call of Duty: Vanguard piyasaya çıktı! İşte CoD: Vanguard PC sistem gereksinimleri

Call of Duty serisinin dört ana yapımcısından biri olan Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: Vanguard, Modern Warfarede de kullanılan oyun motorunun gelişmiş bir versiyonuyla hazırlandı.

Oyunda hikaye modunun yanı sıra, 20 farklı çevrimiçi harita, artık klasikleşen Zombi modu ve çarpraz platform desteğiyle gelen oyun 2. Dünya Savaşı temalı.







Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için 5 Kasım 2021'de dünya çapında piyasaya sürülen Call of Duty: Vanguard için web siteleri ve yayın platformlarının inceleme ambargosu kaldırılırken, verilen puanlar da belli oldu.

Şu ana kadar GamingTrend ve Game Informer da dahil olmak üzere toplamda 5 farklı site tarafından incelenen Call of Duty: Vanguard'ın Metacritic ortalaması an itibarıyla 82/10. Oyunun Metacritic ve Opencritic sitelerinde de kısa süre içerisinde puanlamalarının yayınlanması bekleniyor.







CALL OF DUTY: VANGUARD NE KADAR, KAÇ LİRA?

Call of Duty Vanguard Türkiye satış fiyatları da belli oldu.

PlayStation sahiplerinin ödeyeceği fiyatlar:

- Standart sürüm: 499 TL (Yalnızca PlayStation 4)

- Cross-Gen sürüm: 599 TL (PlayStation 5 desteği var)

- Ultimate sürüm: 779 TL (PlayStation 5 desteği ve ekstra içerikler)

Xbox sahiplerinin ödeyeceği fiyatlar:

- Standart sürüm: 499 TL (Yalnızca Xbox One)

- Cross-Gen sürüm: 599 TL (Xbox X/S desteği var)

- Ultimate sürüm: 779 TL (PlayStation 5 desteği ve ekstra içerikler)

PC sahiplerinin ödeyeceği fiyatlar:

- Standart sürüm: 59,99 euro

- Ultimate sürüm: 99,99 euro





Peki, Call of Duty: Vanguard oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Call of Duty: Vanguard Sistem Gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Call of Duty: Vanguard kaç GB? İşte cevabı...

CALL OF DUTY VANGUARD PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (1909 veya üstü)

-İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X

-RAM: 8 GB RAM

-Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ GTX 1050Ti 4GB veya AMD Radeon R9 380

-HDD: 45 GB Alan







ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

-İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son Hizmet Paketi)

-İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

-RAM: 16 GB RAM

-Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 2GB/ GTX 1660 6GB veya AMD Radeon RX Vega 56

-HDD: 45 GB Alan