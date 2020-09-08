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08 Eylül 2020, Salı
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Erzurumspor Sadiku'yu kadrosuna kattı

Erzurumspor Sadiku'yu kadrosuna kattı

santrfor bölgesini ile güçlendirdi. Mavi-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Arnavut hücum oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

'in yeni ekiplerinden , daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

  1. 08.09.2020
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