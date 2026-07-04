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Haberler Dünya Kupası İsviçre turladı

İsviçre turladı

İsviçre, son 32 turunda Cezayir’i Embolo ve Ndoye’un golleriyle mağlup ederek 16 takım arasına adını yazdırdı

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50
İsviçre turladı

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesinde İsviçre ile Cezayir'i karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçta Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Yael Falcon Perez düdük çaldı. Mücadeleye hızlı başlayan İsviçre, 10'uncu dakikada Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Cezayir, beraberliği yakalamak için yüklense de istediğini bulamadı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

RAKİBİNE FIRSAT VERMEDİ

İkinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapan İsviçre, 46'ncı dakikada Dan Ndoye ile skoru 2-0'a getirdi. Ardından Cezayir'den hamle üstüne hamle geldi ancak oyunun kontrolünü eline alan İsviçre, rakibine pozisyon dahi vermeden maçı her iki yarıda da attığı gollerle 2-0 kazandı. teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, son 16 turuna adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Maç sonu ise İsviçreli taraftarlar ve futbolcula büyük sevinç yaşadı.

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