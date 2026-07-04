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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Instagram'da Vozinha şov! Zirveye çıktı

Instagram'da Vozinha şov! Zirveye çıktı

Dünya Kupası'na 40 bin takipçiyle başlayan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nınn takipçi sayısı an itibarıyla 20.8 milyon olud ve Instagram'ın en çok takip edilen kalecisi oldu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 14:50
Instagram'da Vozinha şov! Zirveye çıktı

Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, Dünya Kupası ile birlikte bambaşka bir hayat yaşıyor... Turnuvada oldukça iyi bir performans ortaya koyan 40 yaşındaki deneyimli kaleci, bunun ödülünü Instagram takipçi sayısında da aldı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Dünya Kupası'na 40 bin takipçiyle başlayan Vozinha, Iker Casillas'ı geçerek an itibarıyla (20.8 milyon takipçi) Instagram'ın en çok takip edilen kalecisi oldu.

Vozinha'nın ülkesi Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'e uzatmalarda 3-2 kaybetti ve turnuvadan elendi.

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