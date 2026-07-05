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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-MTE 1904 maçı CANLI | Hazırlık maçı CANLI TAKİP

Beşiktaş-MTE 1904 maçı CANLI | Hazırlık maçı CANLI TAKİP

Beşiktaş, Slovakya kampındaki 2. hazırlık maçında MTE 1904 ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 17:57 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 17:58
Beşiktaş-MTE 1904 maçı CANLI | Hazırlık maçı CANLI TAKİP

Beşiktaş, Slovakya kampındaki 2. hazırlık maçında Macaristan ekibi MTE 1904 ile karşı karşıya geliyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Emir, Taylan, Djalo, Emirhan, Yasin, Ndidi, Cerny, Fahri Kerem, Olaitan, Devrim, Semih

BEŞİKTAŞ-MTE 1904 MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-MTE 1904 maçı 5 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ-MTE 1904 MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-MTE 1904 maçı S Sport Plus ekranından canlı yayınlanıyor.

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