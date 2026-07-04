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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Mohamed Salah tarafını seçti ve "Messi" dedi!

Mohamed Salah tarafını seçti ve "Messi" dedi!

Mısır'ın Avustralya'yı penaltılarla eleyerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldiği maçın ardından konuşan Mohamed Salah, "Son sahnede son dansı kimin yapacağı" yönündeki soruya "Messi" şeklinde yanıt verdi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 13:10
Mohamed Salah tarafını seçti ve "Messi" dedi!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucu eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Mohamed Salah, kendisini örnek alan Müslümanları temsil etmenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Salah, bütün takımlara saygı duymaları gerektiğini vurguladı. Mısır halkını sevindirdikleri için çok mutlu olduklarının altını çizen Salah, şöyle konuştu:

"Her zaman insanlara umut ve hayal vermeye çalışıyorum. Çok şükür, dışarıda iyi bir şeyler yapmayı başardım. Hepiniz hırsımızın ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden maçtan önce oyuncularla konuştum ve 'Belki birçok nesil daha önce Afrika Kupası'nı kazandı ama Dünya Kupası'nda oynamak için şanslı değillerdi. Bu yüzden, bulunduğunuz bu anın bir daha tekrarlanmayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük yer burası, o yüzden tadını çıkarın. Baskının, bu anı sizden almasına izin vermeyin çünkü bir daha bu şansa sahip olamayabilirsiniz.' dedim. Çoğu oyuncu belki de bir sonraki Dünya Kupası'nı göremeyecek. Bu yüzden, her anın tadını çıkarıyoruz. Onlarla maçtan önce ve sonra sürekli konuşuyorum. Allah'a emanet olsunlar."

MESSI YANITI...

Dünya Kupası'nın dünya futbolundaki birçok yıldız oyuncu için son sahne olabileceği hatırlatılarak, "Son sahnede son dansı kimin yapacağı" yönündeki soru üzerine Salah, "Messi" yanıtını verdi.

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