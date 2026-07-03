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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İsviçre rahat turladı!

İsviçre rahat turladı!

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Cezayir'i yenen İsviçre, adını üst tura yazdırmayı başardı. İşte mücadelenin detayları...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 05:44 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 08:08
İsviçre rahat turladı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçında İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. Vancouver, Kanada'da yer alan BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İsviçre, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İsviçre Milli Takımı'nın gollerini dakika 10'da Breel-Donald Embolo ve dakika 46'da Dan Ndoye kaydetti.

İsviçre, son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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