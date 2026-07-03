İsviçre rahat turladı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçında İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi. Vancouver, Kanada'da yer alan BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İsviçre, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İsviçre Milli Takımı'nın gollerini dakika 10'da Breel-Donald Embolo ve dakika 46'da Dan Ndoye kaydetti.
İsviçre, son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Manzambi çok iyi getirdi Embolo bitirdi! İsviçre golü erken buldu! ⚽️ pic.twitter.com/HbzhwSkQ2J— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026
İsviçre ikinci yarıyı da golle açtı! Dan Ndoye güzel bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı! ⚽ pic.twitter.com/Oq26MogPWd— TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026