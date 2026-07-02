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Haberler Dünya Kupası İsviçre-Cezayir | CANLI İZLE

İsviçre-Cezayir | CANLI İZLE

2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 05:44
İsviçre-Cezayir | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki İsviçre-Cezayir maçı 3 Temmuz Cuma günü TSİ 06.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İSVİÇRE-CEZAYİR MAÇI İLK 11'LER

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Freuler, Manzambi, Xhaka, Embolo, Ndoye, Vargas.

Cezayir: Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini, Zerrouki, Aouar, Chaibi, Bentaleb, Mahrez, Maza.

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