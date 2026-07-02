FIFA 2026 Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İSVİÇRE-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki İsviçre-Cezayir maçı 3 Temmuz Cuma günü TSİ 06.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
İSVİÇRE-CEZAYİR MAÇI İLK 11'LER
İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Freuler, Manzambi, Xhaka, Embolo, Ndoye, Vargas.
Cezayir: Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini, Zerrouki, Aouar, Chaibi, Bentaleb, Mahrez, Maza.