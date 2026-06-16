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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Portakallar 90'da yıkıldı

Portakallar 90'da yıkıldı

Turnuvanın önde gelen takımlarından biri olan Hollanda, F Grubu ilk maçında Japonya'yla karşı karşıya geldi...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Portakallar 90'da yıkıldı
Turnuvanın önde gelen takımlarından biri olan Hollanda, F Grubu ilk maçında Japonya'yla karşı karşıya geldi... İlk yarısı başladığı gibi biten maçın ikinci yarısında gol yağmuru yaşandı. Portakallar, ikinci yarıda iki kez öne geçmesine rağmen 90'da Kamada'nın attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kupaya 1 puanla başladı.
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