Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi Arjantin-Avustralya maçında 1000. kez sahada!

Lionel Messi Arjantin-Avustralya maçında 1000. kez sahada!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya ile karşılaşan Arjantin'de, yıldız futbolcu Lionel Messi kariyerinin 1000. maçına çıktı. 35 yaşındaki oyuncu kulüp kariyerinde 831 maça çıkarken, milli takımda ise 169 kez sahne aldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 23:01
Lionel Messi Arjantin-Avustralya maçında 1000. kez sahada!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı.

İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.

Messi'nin kariyerindeki kulüp ve milli takım detayları şöyle:

Barcelona Paris Saint-Germain Milli Takım Toplam
Maç Sayısı 778 53 169 1000
Gol 672 23 93 788
Asist 266 28 44 338

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