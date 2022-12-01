Haberler Dünya Kupası 2022 Kanada 1-2 Fas (MAÇ SONUCU ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Kanada 1-2 Fas (MAÇ SONUCU ÖZET) 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecanın oldukça yüksek olduğu bir maç geride kaldı. F Grubu'nun son maçlarında Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Fas oldu. Fas'ı üst tura çıkaran golleri Youssef En Nesyri ve Hakim Ziyech kaydetti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 19:55 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 19:56
Kanada 1-2 Fas (MAÇ SONUCU ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası heyecı sürüyor. F grubunun son karşılaşmasında Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Fas son 16 turunu adını yazdırdı. Fas'a galibiyeti getiren golleri, Youssef En Nesyri ve Hakim Ziyech kaydetti. Kanada'nın tek golünü Naif Aguerd kendi kalesine attı.

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson oyuna 60. dakikada dahil oldu.

Fas aldığı bu galibiyetle F grubunu lider tamamladı.

MAÇIN GOLLERİ;

DİĞER
Şarkıcı Ceylan kayınvalide oldu! Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt Toronto’da Ozan Özgül’le evlendi!
İstanbul kilitlendi! Sağanak yağış ve mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu %90
Avrupa devinden G.Saray'ın yıldızına kanca
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belçika Dünya Kupası'na veda etti!
Hırvatistan - Belçika maçı CANLI İZLE
EYT'liye müjde: Kıdem Tazminatı Kredisi nedir?
Tarım Kredi Marketi 1-15 Aralık kataloğu
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Joao Pedro açıklaması! F.Bahçe'den Joao Pedro açıklaması! 18:50
Beşiktaş'tan ABD'li pivot takviyesi Beşiktaş'tan ABD'li pivot takviyesi 18:15
Spor Toto 1. Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı Spor Toto 1. Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı 18:07
PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı! PFDK Göztepe ve Altay'ın cezalarını açıkladı! 17:54
G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! G.Saray'a Deniz Undav'dan kötü haber! 17:02
G.Saray'da Mata ve Mertens kararı! Gelecek sezon... G.Saray'da Mata ve Mertens kararı! Gelecek sezon... 16:38
Daha Eski
Altay'dan Göztep maçı açıklaması Altay'dan Göztep maçı açıklaması 16:36
Ozan Özenç'i yaralayan şahıs konuştu! Ozan Özenç'i yaralayan şahıs konuştu! 16:31
Talisca sessizliğini bozdu! Transfer... Talisca sessizliğini bozdu! Transfer... 16:20
F.Bahçe'de Pedro gelişmesi! Sözleşmesi... F.Bahçe'de Pedro gelişmesi! Sözleşmesi... 15:34
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor 15:17
Nevzat Kaya'dan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi açıklaması Nevzat Kaya'dan Sporcu Kamp Eğitim Merkezi açıklaması 14:52