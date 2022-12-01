Kanada 1-2 Fas (MAÇ SONUCU ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası heyecı sürüyor. F grubunun son karşılaşmasında Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Fas son 16 turunu adını yazdırdı. Fas'a galibiyeti getiren golleri, Youssef En Nesyri ve Hakim Ziyech kaydetti. Kanada'nın tek golünü Naif Aguerd kendi kalesine attı.

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson oyuna 60. dakikada dahil oldu.

Fas aldığı bu galibiyetle F grubunu lider tamamladı.

MAÇIN GOLLERİ;