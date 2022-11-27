Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan 4-1 Kanada (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Hırvatistan 4-1 Kanada (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Hırvatistan ile Kanada, 2022 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Hırvatistan 3 puanın sahibi oldu. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Kramaric (2), Marko Livaja ve Majer kaydetti. Kanada'nın tek golü Alphonso Davies'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 20:57 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 21:03
Hırvatistan 4-1 Kanada (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaştı.

Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Hırvatistan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Kramaric (2), Marko Livaja ve Majer kaydetti. Kanada'nın tek golü Alphonso Davies'den geldi.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 4'e yükseltti. Puanla tanışamayan Kanada ise turnuvaya veda etti.

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