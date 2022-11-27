Hırvatistan 4-1 Kanada (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaştı.
Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Hırvatistan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Kramaric (2), Marko Livaja ve Majer kaydetti. Kanada'nın tek golü Alphonso Davies'den geldi.
Bu sonuçla Hırvatistan puanını 4'e yükseltti. Puanla tanışamayan Kanada ise turnuvaya veda etti.
GOOOLL! | Kanada maça golle başladı! Alphonso Davis güzel ortayı şık bir kafa vuruşuyla bitirdi! ⚽️#CAN | #Qatar2022 pic.twitter.com/AcB9KElXry— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Perisic'in güzel pasında Kramaric harika bitirdi! Hırvatistan skora denge getirdi! ⚽️#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/cUzqW5AAJN— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Marko Livaja'dan mükemmel vuruş! Hırvatistan hızlı döndü ve öne geçti! ⚽️#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/6ozkerNdWR— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Kramaric bir kez daha sahnede! Hırvatistan skoru 3-1'e getirdi! ⚽️#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/mXH46rd6Ms— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022
GOOOLL! | Majer farkı 3'e çıkardı! Hırvatlar durdurulamıyor! Kanada savunmasında büyük hata! ⚽️#HRV | #Qatar2022 pic.twitter.com/dHoz0BOa0y— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022