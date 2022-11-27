Hırvatistan 4-1 Kanada (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada kozlarını paylaştı.

Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Hırvatistan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Kramaric (2), Marko Livaja ve Majer kaydetti. Kanada'nın tek golü Alphonso Davies'den geldi.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 4'e yükseltti. Puanla tanışamayan Kanada ise turnuvaya veda etti.