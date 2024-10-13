📺TEŞKİLAT 115. BÖLÜM İZLE | Teşkilat son bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 115. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 115. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 115. yeni ve 13 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

👉TEŞKİLAT 115. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 115. BÖLÜM ÖZETİ

Herkesin peşinde olduğu çantayı ele geçiren Altay bir kaçış yolu arar. Artık amacı çantayı Neslihanlara ulaştırmaktır. Neslihanlar, Altay'dan iz bulmaya çalışırken Altay da ne pahasına olursa olsun çantayı korumak için bir kez daha kendini tehlikeye atacaktır.

Selen'in bıraktığı mesajı bulan Neslihan ve ekibi çantanın öneminin bir kez daha farkına varır. Neslihan çantayı düşmandan geri almak isterken aynı zamanda Altay'ı kurtarmak için elinden geleni yapar.

Hamdi'nin rakiplerine karşı yaptığı hamleyle Korkut, kendini tehlikenin içinde bulur. İşler ters gittiği an görevini de riske atılacağını bilen Korkut tedirgin olsa da soğukkanlılığını korumaya çalışır.

👉TEŞKİLAT 115. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN