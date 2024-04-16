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Bir Sevdadır 12. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 24 Nisan Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bir Sevdadır 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 21:20
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Bir Sevdadır 12. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 12. bölümüyle 24 Nisan Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 12. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 12. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yapbozun tüm parçalarını birleştiren Yasin gerçeğe ulaşacaktır. Rukiye'nin konağı terk edeceğini öğrenen Yeşil, sonunda gerçeği Rukiye' ye itiraf edip çocukların Ersin'in çocukları olmadığını söyleyecektir. Hiç beklemediği bir anda bu sırrı öğrenen Rukiye bu durum karşısında ne yapacaktır?

Ayça'nın bu işte parmağı olduğunu öğrenen Yasin, Yeşil ve Ayça'yı yüzleştirecektir. Yasin'in transferi anlaşma neticesindeyken Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilirken, Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır. Tufan'ın Yasin cephesindeki beklenmeyen hamlesi, Menevşe ile olan ilişkisinde büyük bir değişime neden olacakken Hasret'in Tufan'a ve Esma'ya yüzük takmasıyla ilişkinin seyri tamamen değişecektir.

Bir Sevdadır 12. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

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