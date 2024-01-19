Haberler Dizi Haberleri 📺 ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM İZLE | Ateş Kuşları 39. bölüm TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle ATV

📺 ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM İZLE | Ateş Kuşları 39. bölüm TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle ATV

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 39. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 39. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 39. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 20:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺 ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM İZLE | Ateş Kuşları 39. bölüm TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle ATV

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 39. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 39. bölüm 19 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 39. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 38. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 39. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 39. BÖLÜM KONUSU

Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır.

Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.

Ateş Kuşları dizisi 39. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

DİĞER
"İbram şu zımpırtıyı al oğlum..." Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki tanımak çok zor!
Başkan Erdoğan'dan Yalova'daki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı!
Yok böyle transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
AŞKA DÜŞMAN 3. BÖLÜM İZLE FULL
BURSLULUK PARASI YATTI MI?
MEB lisans ve ön lisans personel alımı başvuru ekranı
DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! F.Bahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! 20:24
Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı! 19:24
Fenerbahçe'da yüksek divan kurulu tarihi belli oldu! Fenerbahçe'da yüksek divan kurulu tarihi belli oldu! 18:46
F.Bahçe'de Becao sevinci! F.Bahçe'de Becao sevinci! 18:34
G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! 18:28
Lazio'dan resmi açıklama! Kamada ve G.Saray... Lazio'dan resmi açıklama! Kamada ve G.Saray... 18:05
Daha Eski
Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı 17:52
Djokovic 4. tura yükseldi! Djokovic 4. tura yükseldi! 16:53
Gisdol'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! Gisdol'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! 16:15
Oğulcan Çağlayan'dan flaş karar! Yeni adresi... Oğulcan Çağlayan'dan flaş karar! Yeni adresi... 16:05
Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık hamlesi! Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık hamlesi! 15:58
Buruk bu habere çok üzülecek! Buruk bu habere çok üzülecek! 15:37