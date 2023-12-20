Dilek Taşı 15. bölüm izle | Kanal D Dilek Taşı izle | DİLEK TAŞI TEK PARÇA FULL

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 15. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 15. bölümü, 20 Aralık Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 15. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 15. bölüm konusu...

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DİLEK TAŞI 15. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, Figen'e verdiği sözü tutmak için elinden geleni yapar ancak hesap etmediği engellerle karşılaşır. Mustafa, Alpaslan'ın kendisi hakkındaki planından habersiz soluğu Figen'in yanında alır. Aras'ın ailesiyle arasındaki bağ iyice zayıflamış haldedir. Eve sarhoş gelen Aras, Rüçhan'a olan duygularını gözünü kırpmadan dile getirir. Rüçhan, duydukları karşısında sarsılır.

Figen, Kenan'la oturduğu nikah masasında Mustafa'nın yolunu gözlerken Mustafa, işkence altındadır. Bir şekilde kurtulup Figen'in yanına gelen Mustafa, aşkı için geç kaldı mı? Figen, Kenan'ı hayatından çıkması için bir kez daha uyarıyor. Kenan ise Figen'i yeniden kazanmak için Mustafa'yı saf dışı bırakması gerektiğinin farkında. Öte yandan Rona Ailesi Figen'in gerçek annesinin ortaya çıkmasını istemiyor. Tüm bunlar yaşanırken Mustafa, Figen'e ondan bir şey sakladığını söylüyor. Peki, Mustafa, Figen'den ne saklıyor?

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