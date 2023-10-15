YARGI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Yargı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 68. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kapıya bırakılan paket Ceylin'in, Mercan'ın yaşadığına dair yıllardır süren inancını perçinlemeye yeter de artar. Ancak, bu çocuk tişörtü beraberinde pek çok soru taşımaktadır. Ilgaz ve Ceylin bu soruların peşinden giderken çözüme ulaşmak yerine önce yeni fark ettikleri şüphelilerle karşı karşıya kalırlar. Herkes her şeyin üzerinden bir kez daha geçmek, ucunu yakaladıkları ipin sonuna kadar gelip Mercan'ı bulmak için çabalar. Merdan, Macit'le olan dostluğunda yeni bir aşama kaydederken, Yekta ise hiç bulaşmak istemeyeceği bir karanlığa sırf Ceylin'e yardım etmek için gözünü karartıp dalmaya hazırdır. Ilgaz ve Ceylin fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp tekrardan bir aileymişçesine, her bir bilgi kırıntısının peşine düşmek zorundadır. Başta onlar olmak üzere herkesin çabası karşılık bulur; günün sonunda bunca zamandır aslında diplerinde olan ama görmedikleri gerçeğin arkasından gidecek ve ikisi de dumura uğrayacaktır.