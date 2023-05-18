Haberler Dizi Haberleri 📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. bölüm İZLE

📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, perşembe saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünden beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Sadi ve Songül'ün yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18 Mayıs Perşembe günü 40. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 00:54
📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. bölüm İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 18 Mayıs Perşembe saat 20.00'de, 40. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 40. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 40. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 40. BÖLÜM KONUSU

Emniyet her yerde Sadi'yi ararken, Sadi yeraltındaki bir ameliyathanede oğlunun hayatını kurtarmaya çalışır.

Asuman yeğeni Mert'in hayatını bile umursamadan yaptığı bir hamleyle Sadileri zor durumda bırakacağını düşünürken zaferine ulaşabilecek midir?

Songül, savcının önünde istifa etse de Sadi'ye atılan iftirayı ortaya çıkarmaya kararlıdır. O gün olay yerinin yakınlarında olan Berkay'ı takip eden Songül sonunda istediği delile ulaşabilecek midir?

Sadi ise Karabayır'a son bir vedada bulunmak isteyince işler karışır. Sadi ikinci bir şansla girdiği liseden kaçak bir mahkum olarak çıkma raddesine gelmişken, 12-B buna izin vermemek için elinden geleni yapar.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 40. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Avrupa'ya geri dönüyor! Transferin sponsoru hazır, dünya devine e-posta gönderildi...
Sinem Kobal'ın kızı Leyla'yla anne-kız kombini sosyal medyayı salladı! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 1 yaşında
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman
F.Bahçe'den yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE
📺 ATEŞ KUŞLARI 16. BÖLÜM İZLE
THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI!
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! Taner Taşkın'dan Play-Off sözleri! 19:49
G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman G.Saray'dan ayrılmıştı! Şimdi bin pişman 19:12
Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... Jesus kalma şartını açıkladı! Transfer gerçekleşirse... 19:11
Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! Dirar 3. Lig takımına transfer oldu! 19:10
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! 18:20
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:05
Daha Eski
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:04
Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! 17:40
Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! 17:14
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu 17:07
Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum 17:06
PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! 16:58