Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 126. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

📺Kuruluş Osman 126. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 126. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 126. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 126. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 126. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:31 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:31
📺Kuruluş Osman 126. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 126. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 126. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 126. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. Bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur. Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.

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👉KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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