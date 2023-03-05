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📺Yargı 55. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 55. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 55. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 55. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:55
📺Yargı 55. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 5 Mart Pazar günü yeni ve 55. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 55. yeni bölümü...

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YARGI 55. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz bir an önce Defne'yi bulmak için çok büyük bir çaba içerisindedir. Zaman gittikçe daralmaktadır. Etrafındaki herkes, en başta da Ceylin ona tüm güçleriyle yardım eder. Artık büyük bir ipucu ellerine geçecektir. Salim ve Rıdvan'ın ölümü tüm kuralları alt üst etmiştir. Pars'ın verdiği fevri kararın sonuçları onu hızla büyük bir yıkıma doğru götürmektedir.

Diğer yandan Metin'in kritik hayati durumu da devam etmektedir; Çınar ise, abisinin kararlarını sorgulamaktadır. Olaya damat tarafından müvekkil olarak dahil olan Yekta ve Ömer cephesinde, Ömer hiç beklenmedik bir koz oynama telaşındadır. Cepheleri yeniden belirleyecek olan bu hamleye Ceylin tarafından umulmadık bir tepki gelecektir.

Aralarındaki sorunlara rağmen, ailelerindeki tüm fertlere kadar büyük tehditlere varan bu vakada bile çözüme birlikte ulaşmaya çalışan Ilgaz-Ceylin çifti bir yol ayrımının tam üzerinde durmaktadır. Boşanma davalarında bir karar vermek zorundadırlar.

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